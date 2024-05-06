  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de yeni bir parti daha kuruluyor! İsmini duyurdular

Dinsizliklerini ifşa ettiler! Salih Müslim'in eşinden hadsiz sözler: Öcalan peygamberlerin peygamberidir!

'Zina' suç sayılmazsa bunun önüne geçilemeyecek! Vicdanınız kurusun

NASA ve Boeing Starliner'in yeni projesi 'pes' dedirtti! Uzay aracı ile ilk insanlı uçuş için tarih verildi

Kassam Tugaylarından İsrail'e 'Rajum' şoku

Allah şoförlere sabır versin! Alkolik kadının takside yaptıklarına inanamayacaksınız

Siyonist destekçisi ABD'den şaşırtan İsrail kararı! Sevkiyatları durdurdular

İstanbul'da heyecanlandıran doğal gaz müjdesi gedl!

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki başıboş köpek sayısı! Dehşete düşüren rakam açıklandı

Servis maliyetleri katlanınca yeni tedbirler gündeme geldi! Memurlara toplu taşıma kartı mı verilecek?
Aktüel Çatalca'da 5 bungalov havuzlarıyla çalındı dediler... Gerçek bakın ne çıktı!
Aktüel

Çatalca'da 5 bungalov havuzlarıyla çalındı dediler... Gerçek bakın ne çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-05-06 10:09:00 -
Çatalca'da 5 bungalov havuzlarıyla çalındı dediler... Gerçek bakın ne çıktı!

Çatalca Kaymakamlığı, 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akalan Mahallesi'nde 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı yönündeki haberlerin sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirtildi.

Paylaşımda, emniyet birimlerinin konuya ilişkin çalışma yaptığı vurgulanarak, "İddiaların asılsız olduğu, 25 Mart 2024'te evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23