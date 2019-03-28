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Çatal, bıçak ve kaşıklar nasıl ilk günkü parlaklığına kavuşur?

Yıllar içinde ilk günkü göz alıcı parlaklığını kaybeden çatal, bıçak ve kaşıklarınızı pırıl pırıl yapmak için ihtiyaç duyacağınız malzemeler mutfağınızda saklı…

28 Mart 2019 Perşembe 12:08
Çatal, bıçak ve kaşıklar nasıl ilk günkü parlaklığına kavuşur?

Çeyiz alışverişin başköşesinde yer alan çatal-bıçaklar aynı zamanda evimizde kullandığımız en uzun ömürlü ürünlerdir. Beyaz eşyalar bozulur, tencere-tavalar seneler içinde defalarca yenilenir ancak çatal-bıçak takımlarımız aynı şekilde işlerini yapmaya devam eder.

Lekeler oluşmaya başlar

Ancak kullandığımız çatal, bıçak ve kaşıklar zaman içinde ilk günkü ihtişamını kaybeder. Özellikle bulaşık makinelerinde neredeyse her gün yıkadığımız çatal, bıçaklar matlaşmaya başlar. Zaman içinde de çatal, bıçak ve kaşıkların yüzeylerinde rahatsız edici lekeler oluşmaya başlar.

Formül çok basit

Peki, kararan çatal, bıçak ve kaşıkları ilk günkü haline getirmemiz mümkün mü? Elbette, mümkün. Bir zamanlar çuvalla para harcayıp satın aldığınız takımınızı sirke, karbonat ve su ile ilk günkü haline döndürmeniz mümkün…

 

  • Kararan çatal, bıçak ve kaşıklarınızı geceden derince bir kabın içerisine koyun, üzerine sirke damlatın. Sabah kaşıklarınızı yıkadığınızda parlaklığı gözlerinizi alacak.
  • Şayet çatal, kaşık ve bıçakların üzerinde lekelen mevcutsa önce bunları karbonat ile ovalayın ardından sirkeli su da gece bolunca bekletin.
  • Dilerseniz diş macunu ile çatal, kaşık ve bıçaklarınızın üzerindeki lekeleri ovalayarak çıkarabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:08
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