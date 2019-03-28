Çatal, bıçak ve kaşıklar nasıl ilk günkü parlaklığına kavuşur?

Çeyiz alışverişin başköşesinde yer alan çatal-bıçaklar aynı zamanda evimizde kullandığımız en uzun ömürlü ürünlerdir. Beyaz eşyalar bozulur, tencere-tavalar seneler içinde defalarca yenilenir ancak çatal-bıçak takımlarımız aynı şekilde işlerini yapmaya devam eder.

Lekeler oluşmaya başlar

Ancak kullandığımız çatal, bıçak ve kaşıklar zaman içinde ilk günkü ihtişamını kaybeder. Özellikle bulaşık makinelerinde neredeyse her gün yıkadığımız çatal, bıçaklar matlaşmaya başlar. Zaman içinde de çatal, bıçak ve kaşıkların yüzeylerinde rahatsız edici lekeler oluşmaya başlar.

Formül çok basit

Peki, kararan çatal, bıçak ve kaşıkları ilk günkü haline getirmemiz mümkün mü? Elbette, mümkün. Bir zamanlar çuvalla para harcayıp satın aldığınız takımınızı sirke, karbonat ve su ile ilk günkü haline döndürmeniz mümkün…