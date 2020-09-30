Çataklı'dan PKK severlere cevap: Onlar PKK'ya ağlıyor! Peki size ne oluyor?

Helikopter yalanını ortaya atanlara tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, birilerinin ısrar edip helikopter yalanını tekrar edip terör örgütünün dümen suyuna gittiğini belirterek,

"Hadi onlar Kırmızı kategoriden bir bir eksilen teröristlerine ağladıkları için çarpıtıyorlar. Peki size ne oluyor?" dedi.

Ne olmuştu?

Van Valiliği meydana gelen olayla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu iki kişinin "Yıldırım-10 Norduz" adı verilen operasyonlar kapsamında yakalandığı, Askerler tarafından yapılan dur ihtarına uymadıkları ve kaçerken kayalıklardan düştüğü belirtilmişti.

Konuyla ilgili olarak muhalefet partileri terör sevici HDP, CHP ve DEVA konunun kapsamlı araştırılmasını istemişti.

Bir kısım insanlar ise sosyal medya platformu Twitter'da başlık açarak algı operasyonu yapmaya kalktı.