  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çataklı'dan PKK severlere cevap: Onlar PKK'ya ağlıyor! Peki size ne oluyor?
Dünya

Çataklı'dan PKK severlere cevap: Onlar PKK'ya ağlıyor! Peki size ne oluyor?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "helikopterden atılma" iddiasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:57:00 - 2020-09-30 23:16:46
Çataklı'dan PKK severlere cevap: Onlar PKK'ya ağlıyor! Peki size ne oluyor?

Helikopter yalanını ortaya atanlara tepki gösteren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, birilerinin ısrar edip helikopter yalanını tekrar edip terör örgütünün dümen suyuna gittiğini belirterek, 

"Hadi onlar Kırmızı kategoriden bir bir eksilen teröristlerine ağladıkları için çarpıtıyorlar. Peki size ne oluyor?" dedi.

Ne olmuştu?

Van Valiliği meydana gelen olayla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu iki kişinin "Yıldırım-10 Norduz" adı verilen operasyonlar kapsamında yakalandığı, Askerler tarafından yapılan dur ihtarına uymadıkları ve kaçerken kayalıklardan düştüğü belirtilmişti.

Konuyla ilgili olarak muhalefet partileri terör sevici HDP, CHP ve DEVA konunun kapsamlı araştırılmasını istemişti.

Bir kısım insanlar ise sosyal medya platformu Twitter'da başlık açarak algı operasyonu yapmaya kalktı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şeref Kazan

Habere bak hizaya gel  
  • Yanıtla

Mahmut

Hakkını helal et Reis, biz Bu Ahmeti neden bıraktırdın diyerek seni eleştirmiştik, her zaman olduğu gibi yine haklı çıktın. Demek ki buda Yuları FETÖYE kaptırmış.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Merkel'den Yunanistan ve Ermenistan'ı yıkan 'Türkiye' açıklaması
Dünya

Merkel'den Yunanistan ve Ermenistan'ı yıkan 'Türkiye' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkat çekerek "Türkiye’yle ilişkilerimizi hep yeniden değerlendirmeliyiz, ..
Altın döviz alacaklar dikkat! Flaş karar
Ekonomi

Altın döviz alacaklar dikkat! Flaş karar

Döviz ve altın alım işlemlerindeuygulnan vergi oranları geçtiğimiz aylarda artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi binde 2'den yüzde ..
Abdullah Ağar Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı! 'Bu bir oyun, kesinlikle izin verilmemeli'
Gündem

Abdullah Ağar Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin uyardı! 'Bu bir oyun, kesinlikle izin verilmemeli'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik harekatını sonuna kadar devam ettirmesi gerektiğini söyledi...
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay