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Siyaset Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftiralarına sert tepki! 'Köstebek Özgür!'
Siyaset

Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftiralarına sert tepki! 'Köstebek Özgür!'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kardeşiyle ilgili iftiralarını sürdüren CHP'li Özgür Özel'in iddialarını yalanlayarak sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 19:25:00 - 2022-12-29 19:31:43
Çataklı'dan CHP'li Özgür Özel'in iftiralarına sert tepki! 'Köstebek Özgür!'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kardeşiyle ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li Özgür Özel'in iddialarını yalanladı. Kardeşinin yurt dışından yılbaşı iznine geldiğini ve savcılığa ifade verdiğini belirten Çataklı, "İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun. Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok" diyerek CHP'li Özel'e sert çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İBB'ye yönelik terör soruşturmasının hemen ardından kardeşi hakkında iddialar ortaya atan ve iftiralarını sürdüren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sert çıktı.

Özgür Özel'in iddialarına yalanlama

FOX TV'de konuşan CHP'li Özel'in, "Aldığımız telefonlar İsmail Çataklı'nın araması olan kardeşinin geçen yıl Çankırı'ya geldiğini söylüyor" açıklamasına Çataklı'dan yalanlama geldi.

Çataklı daha önce yurt dışında olduğunu belirttiği kardeşinin yılbaşı iznine geldiğini ve savcılığa ifade verdiğini söyleyerek, "İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun. Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok" sözleriyle Özel'e tepki gösterdi.

Çataklı'dan sert tepki

Çataklı'nın açıklaması şöyle:

"İftira ediyorsun, yalan söylüyorsun! Çünkü sizin için izzeti nefis, haysiyet, devlet gibi kavramların bir önemi yok! Böyle terörde arananlar listesinde falan yok! Yılbaşı iznine geldi, savcılığa ifadesini verdi. Size Yazıklar olsun. Köstebek Özgür."

 

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Yorumlar

Deli İbo

Ulan Tipitip Özgür, Türkiye düşmanı FOX TV. 'ye yaymışınız bir yerinizi yalanlarla ahkam kesin bakalım, çünkü yalanlarınızı muhatabının FOX Tv'ye bağlanıp attığınız iftira ve yalanı yüzünüze çarpacak imkanı yok. O hain TV' ye sadece iftiracılar, yalancılar, vatan hainleri, millet düşmanları bağlanabilir.

Meto

Bunları Pandora’nın kutusu Sedat Peker açtı Ya biz yıllarca saf saf oy vermişiz bunlara yazık
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