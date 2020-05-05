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Aktüel

Çataklı: "Yurtlarda 67 bı̇n 197 kişi karantinaya alındı. Bunlardan 37 bı̇n 944'ü tahlı̇ye edı̇lirken 29 bı̇n 253'ü halen gözlem altında tutuluyor."

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:43:10 -
Çataklı: "Yurtlarda 67 bı̇n 197 kişi karantinaya alındı. Bunlardan 37 bı̇n 944'ü tahlı̇ye edı̇lirken 29 bı̇n 253'ü halen gözlem altında tutuluyor."
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Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

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