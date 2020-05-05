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Aktüel

Çataklı: "Vefa Sosyal Destek Gruplarına 22 Mart'tan bu yana 4 milyon 924 bin 927 talep geldi. Bunların 4 milyon 541 bin 829'u karşılandı."

Yeniakit Publisher
2020-05-05 11:28:57 -
Çataklı: "Vefa Sosyal Destek Gruplarına 22 Mart'tan bu yana 4 milyon 924 bin 927 talep geldi. Bunların 4 milyon 541 bin 829'u karşılandı."
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Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

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