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Çatak kırsalında PKK’ya ait el bombaları imha edildi

Van’ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon terör örgütü PKK’ya ait ve toprağa gömülü vaziyette 4 adet el bombası olay yerinde imha edildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:40
Çatak kırsalında PKK’ya ait el bombaları imha edildi

Van’ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon terör örgütü PKK’ya ait ve toprağa gömülü vaziyette 4 adet el bombası olay yerinde imha edildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla 11 Eylül 2019 günü ‘Kıran-Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan’ operasyonu başlattı. Başlatılan kapsamında 12 Eylül 2019 günü Çatak ilçesi Görentaş Mahallesi Yapılı mezrası kırsalında yapılan aramada; toprağa gömülü vaziyette 4 adet el bombası tespit edildi. Tespit edilen el bombaları cumhuriyet savcısının talimatı ile yerinde imha edildi” denildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:40
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