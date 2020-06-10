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Yerel

Çatacık’ta devrilen ağaçlara yönelik çalışmalar başlatıldı

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Çatacık ormanlarında geçtiğimiz ayın son günlerinde gerçekleşen hortum nedeniyle kırılan ve devrilen ağaçlar konusunda çalışmalar başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 11:20:14 -
Çatacık’ta devrilen ağaçlara yönelik çalışmalar başlatıldı

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Çatacık ormanlarında geçtiğimiz ayın son günlerinde gerçekleşen hortum nedeniyle kırılan ve devrilen ağaçlar konusunda çalışmalar başlatıldı.


Konu ile ilgili edinilen bilgiye göre, 27 Mayıs tarihinde Çatacık ormanlarına vuran hortum afeti nedeniyle ağaç devirip bölgedeki yürüme yollarını blok ederek vatandaşları zorluk yaşatıyordu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 hektar alanın tamamında ağaçların kökünden devrildiğini, devrilmeyenlerin ise kırıldığını tespit etti. Orman yetkililer, hızlı bir şekilde üretim işlemleri tamamlanarak sahada gerekli silvikültürle incelemeler yapılacağı ve gençleştirme çalışmalarına başlanacağını bildirildi.

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