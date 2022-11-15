Çat Köprüsü yapımı için start verildi
Sivas Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, Çat Köprüsü yapım işi için ihaleye çıktı. Bu kapsamda; Çat Köprüsü 400 gün içinde bitirilerek hizmete alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Çat Köprüsü yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
İhale 08.12.2022 tarih ve saat 10:00’da Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kümbet Mah. Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS adresinde gerçekleştirilecek.
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