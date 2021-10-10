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Gündem Casusluk davasında sona gelindi! FETÖ’den yargılanan Altaylı hakkında hüküm 8 Kasım’da açıklanacak
Gündem

Casusluk davasında sona gelindi! FETÖ’den yargılanan Altaylı hakkında hüküm 8 Kasım’da açıklanacak

Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın FETÖ üyeliği ile siyasi ve askeri casusluk suçlarından 42 yıla kadar hapisle yargılandığı davada son sözler alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 12:17:00 -
Casusluk davasında sona gelindi! FETÖ’den yargılanan Altaylı hakkında hüküm 8 Kasım’da açıklanacak

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Enver Altaylı ile Mehmet Barıner tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou duruşmaya gelmedi.

Son sözü soruldu şiir okudu

Soruşturma aşamasında itirafçı olan ancak mahkeme aşamasında önceki beyanlarını inkar eden Barıner, beraatini isterken son sözlerine şiirle başlayan Altaylı, hakkında cezaya hükmedilmesi halinde, başka bir dosyada FETÖ’den yargılanan damadı Metin Can Yılmaz’ın koğuşuna nakledilmesini talep etti. Duruşma 8 Kasım’a ertelendi. Bu tarihte, sanıklar hakkındaki hükmün açıklanması bekleniyor. Dün ayrıca Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Gaziantep Ticaret Odası eski başkanı Eyüp Bartık'a yerel mahkemece, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan verilen 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasını onadı. Ülke genelinde devam eden FETÖ operasyonlarında ise Mersin’de 8 askeri öğrenci ile İstanbul’da hücre evlerde kalan 20 şüpheli yakalandı.

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