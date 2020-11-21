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Yerel Casus yazılımla insanları dolandırıp Bitcoin'e yatırdılar!
Yerel

Casus yazılımla insanları dolandırıp Bitcoin'e yatırdılar!

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, cep telefonlarına casus yazılım yükleyerek banka hesaplarındaki parayı çalan, ardından kripto para satın alıp lüks yaşam süren çeteyi çökertti.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 08:59:00 -
Casus yazılımla insanları dolandırıp Bitcoin'e yatırdılar!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bazı internet sitelerine giren vatandaşların cep telefonlarına casus yazılım yüklendiğini ve bunun sonucunda da kişilerin banka hesaplarındaki paraların çalındığı ihbarını aldı.

Durumu araştıran ekipler, ulaştıkları bilgilerle kişilerin bankasındaki paraları başka hesaplara aktaran ve bu paralarla da yurt dışındaki hesaplarından Bitcoin alan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonun düğmesine bastı. İstanbul merkezli yapılan operasyonda yapılan baskınlarda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vatandaşlardan çaldıkları paralarla Bitcoin’den ayrı olarak lüks araçlar da alan çete üyelerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile şüphelilerin eğlence merkezlerinde dansöz oynattıkları videolara da el koyuldu.

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