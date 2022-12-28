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Dünya Casus skandalında ilginç detay! Ülkeye bomba gibi düştü
Dünya

Casus skandalında ilginç detay! Ülkeye bomba gibi düştü

Bild gazetesinin Almanya gündemine bomba gibi düşürdüğü casus skandalı olayında ilginç detay ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 16:57:00 -
Casus skandalında ilginç detay! Ülkeye bomba gibi düştü

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna'ya destek veren Batı, Rusya'yı ise yaptırımlar ile durdurmaya çalışıyor. Tarihinin en gergin dönemini yaşayan Rusya - Batı ilişkilerindeki bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında ise Almanya yer alıyor. Günlerdir casus skandalı ile çalkalanan Almanya güne yeni bir gelişme ile uyandı.

Bild gazetesi, Batılı bir ülkenin istihbaratı BND’ye (Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı), çalışanlarından birinin Rusya’ya bilgi sızdırdığı ihbarında bulunduğunu yazdı. Bunun üzerine BND’nin, Carsten L.’yi aylar süren takibe alıp araştırdığı kaydedildi.

Geçen hafta çarşamba günü yapılan baskınla tutuklanan Carsten L.’nin evinde çok sayıda belge ve elektronik eşyaya el konuldu. BND’de teknik takipten sorumlu birimin üst düzey yöneticisi olan Carsten L.’nin, Ukrayna ile ilgili durum değerlendirme raporlarını Rusya’ya sızdırdığı belirtiliyor. Ancak Alman istihbaratçının neden Rusya’ya bilgi verdiği henüz netlik kazanmadı. WDR ve NDR medya kuruluşları, Rusya’nın Carsten L.’ye şantaj yaptığı iddialarını gündeme getirdi. Evli ve çocuğu olan Carsten L.’nin bulunduğu konum itibariyle müttefik ülkelerin istihbarat servislerinin Ukrayna ile ilgili verilerine de ulaşabildiği kaydedildi.

"Batı savunmasına darbe olur"

Rusya’ya bilgi sızdırılmasının ortaya çıkmasının ardından sadece Berlin’deki BND merkezinde değil, Alman istihbaratına gizli bilgi sağlayan İngiliz, Amerikan ve Ukrayna istihbaratında da alarm zilleri çalmaya başladı.

Bild gazetesine konuşan BND eski Başkanı August Hanning, “Her yerde büyük bir tedirginlik var. Dava ciddi bir hal alabilir, bu da Batı savunmasına bir darbe olur!” dedi. Carsten L.’nin ayrıca Ruslara, Batılı kaynaklar ve casusluk yöntemleri hakkında bilgi sağlayan materyaller sızdırdığı da iddialar arasında yer alıyor.

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Mahkeme tarafından kesinleşmemiş bir dava hakkında ille de böyle olmuştur diyen yanı iftira atan ya ya kasıtlıdır yada keferenin önde gideni haysiyetsiz ve şerefsizdir bu kadar açık.madem kesin biliyorsunuz o zaman niye mahkeme varki.
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