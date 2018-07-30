Casus Papaz Brunson’la ilgili yeni gelişme

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve ABD'li casus Papaz Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara itiraz etti.

Avukat Halavurt, sağlık gerekçesi, kişi hak ve özgürlüklerinin ihlali ve tüm delillerin toplanmış olması kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle mahkemeye başvurarak öncelikle ev hapsinin ardından da yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.