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Casus Brunson'ın kilisesi satıldı

Salıverilen ABD'li casus Brunson'ın görev yaptığı Diriliş Kilisesi'nin binası satıldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:28
Casus Brunson'ın kilisesi satıldı

"FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı" iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ve son duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın görev yaptığı Diriliş Kilisesi'nin binası, kilise derneğine mensup kişiler tarafından satın alındı.

Uzun yıllardır kiralık olarak kullanılan kilise binasını, kilise cemaatine yakın olan Elif Doğan ve Semra Çetin'in aldığı öğrenildi. Doğan ve Çetin'in yaklaşık bir yıldır binayı satın alma girişiminde bulunduğu ve satış işleminin Andrew Brunson'ın son duruşmasından önce gerçekleştiği belirtildi.

Kilise olarak kullanılmaya devam edecek

Diriliş Kilisesi Derneği eski Başkanı Handan Yılmaz tarafından kilise amacıyla yıllar önce kiralanan binanın 270 bin dolara satın alındığı öğrenilirken, anlaşmanın dolar üzerinden, ödemenin ise Türk Lirası ile yapıldığı ifade edildi. Binanın kilise olarak kullanılmasına devam edileceği belirtildi.

Öte yandan, Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, kilise binasını satın alan Elif Doğan ve Semra Çetin'in müvekkilleri olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 15:28
  1. Kilis
  2. Andrew Brunson
  3. diriliş kilisesi

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