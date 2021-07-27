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Castillo Başkanlık maaşı almayacağını açıkladı
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Dünya

Castillo Başkanlık maaşı almayacağını açıkladı

Peru'da devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıkan sosyalist aday Pedro Castillo, başkanlığı boyunca alacağı maaştan feragat ettiğini ve yalnızca emekli öğretmen maaşını alacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 02:13:00 -
Castillo Başkanlık maaşı almayacağını açıkladı

Peru'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan sosyalist aday Pedro Castillo, başkanlık maaşından feragat edeceğini, yalnızca emekli maaşını alacağını ve Kongre'deki milletvekilleri ve bakanlara da maaşlarını yarı yarıya azaltmalarını tavsiye edeceğini belirtti.

Partisi Peru Libre'nin başkent Lima'daki Casa del Maestro'da düzenlenen ilk ulusal kongresinde açıklamalarda bulunan Castillo, seçim sürecinde kendisine sunulan destekten ötürü partisine teşekkür etti.

Maaşların yarı yarıya azaltılması konusunda Castillo, Peru Libre partisinin Kongre grubunun desteğini talep etti.

Öte yandan seçilmiş Devlet Başkanı, diyalogla ilgilenen siyasi güçlerle görüştüğünü ve halk isterse anayasada değişikliğe gidileceğini ifade etti.

Peru Ulusal Seçim Jürisi'nden (JNE) geçen hafta yapılan açıklamada, 11 Nisan'daki ilk turda en çok oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda Castillo'nun Peru Libre partisinin, 8 milyon 836 bin 380 oy alarak yüzde 50.12 ile seçimden zaferle ayrıldığı bildirilmişti.
Resmi sonuçların 43 gün sonra duyurulduğu ülkede JNE'nin yayınladığı seçim tablosunda Castillo'nun, rakibi Fuerza Popular adayı sağcı Keiko Fujimori'ye 44 bin 58 oy fark attığı görülmüştü.

Castillo, yardımcısı Dina Boluarte ile birlikte Peru'nun bağımsızlığının 200. yıl dönümü olan 28 Temmuz'da göreve başlayacak.

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