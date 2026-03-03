‘Casperler’ suç örgütüne operasyon: 8 şüpheli tutuklandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Esenyurt, Sancaktepe ve Kartal'da iş yerlerini kurşunlayan ve kundaklayan ‘Casperler’ suç örgütü çökertildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yeni nesil suç örgütlerine yönelik mücadelesini sürdürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şubat ayı içerisinde farklı ilçelerde meydana gelen saldırıları gerçekleştiren şüphelileri takibe aldı. 11 Şubat’ta Esenyurt’ta bir işletmenin kurşunlanması, 24 Şubat’ta Sancaktepe ve 26 Şubat’ta Kartal’da iş yerlerinin yanıcı madde ile ateşe verilmesi olaylarını planlayan ve uygulayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
SUÇ DOSYASI KABARIK: 4'Ü YAŞI KÜÇÜK 12 GÖZALTI
Gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, olaylarda araç kullanan, ateş açan ve kundaklama yapan 4'ü yaşı küçük toplam 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslara yöneltilen suçlamalar ise şunlar:
"Tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması ve el değiştirilmesi, nitelikli mala zarar verme, yağma ve silahlı suç örgütüne üye olma."
MAHKEME KARARI: 8 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 3’ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 8 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.