'Casperlar' ve 'Çirikinler'e operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, İstanbul'da, 3 Aralık tarihinde 'Casperlar' ve 'Çirikinler' adına eylem hazırlığındayken, 2 şahsın çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile yakalanması akabinde ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından olaya ilişkin soruşturma, derinleştirildi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen çalışmalar neticesinde, 21 Kasım tarihinde Esenyurt'ta, bir adresin kurşunlanması eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen 1'i suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere 3 şüpheli, 25 Kasım tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanmasına ilişkin, 2'si SSÇ 4 şüphelinin, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilerek, haklarında yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

3'ü SSÇ, 7 şahıs gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat sonrası harekete geçen ekipler, belirnen adreslere 5 Aralık günü düzenlenen operasyonlarda, 3'ü SSÇ olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın da sürdüğü bilgisine ulaşıldı.