  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem 'Casperlar' ve 'Çirikinler'e operasyon
Gündem

'Casperlar' ve 'Çirikinler'e operasyon

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

İstanbul'da 'Casperlar' ve 'Çirikinler' çetelerine düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltında alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, İstanbul'da, 3 Aralık tarihinde 'Casperlar' ve 'Çirikinler' adına eylem hazırlığındayken, 2 şahsın çalıntı motosiklet ve ruhsatsız tabanca ile yakalanması akabinde ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından olaya ilişkin soruşturma, derinleştirildi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen çalışmalar neticesinde, 21 Kasım tarihinde Esenyurt'ta, bir adresin kurşunlanması eylemini gerçekleştirdikleri tespit edilen 1'i suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere 3 şüpheli, 25 Kasım tarihinde Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galerinin kurşunlanmasına ilişkin, 2'si SSÇ 4 şüphelinin, olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilerek, haklarında yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

 

3'ü SSÇ, 7 şahıs gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimat sonrası harekete geçen ekipler, belirnen adreslere 5 Aralık günü düzenlenen operasyonlarda, 3'ü SSÇ olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın da sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

İstanbul ve Sakarya'da mafyaya operasyon
İstanbul ve Sakarya'da mafyaya operasyon

Gündem

İstanbul ve Sakarya'da mafyaya operasyon

Ünlü para ödeme kuruluşuna operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Ünlü para ödeme kuruluşuna operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Gündem

Ünlü para ödeme kuruluşuna operasyon! Çok sayıda gözaltı var

3 isim gözaltında! Ünlü spikerlere uyuşturucu operasyonu
3 isim gözaltında! Ünlü spikerlere uyuşturucu operasyonu

Gündem

3 isim gözaltında! Ünlü spikerlere uyuşturucu operasyonu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23