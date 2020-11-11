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Ekonomi Casper'dan "Fırsat Maratonu" kampanyası
Ekonomi

Casper'dan "Fırsat Maratonu" kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:01:25 -
Casper'dan "Fırsat Maratonu" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Casper, başlattığı Fırsat Maratonu ile kasım ayı boyunca sürpriz indirim ve kampanyalar sunuyor.

Casper'ın açıklamasına göre, telefondan tablete, dizüstü bilgisayardan mini PC'lere kadar uzanan geniş ürün gamına sahip şirket, kasım ayı boyunca yeni nesil teknolojilerini ve ürünlerini "Fırsat Maratonu" kampanyasıyla teknolojiseverlerle buluşturuyor.

Güçlü oyun ve performans bilgisayarları Excalibur başta olma üzere, Nirvana iş bilgisayarları, VIA telefon ve tabletlerde bu ay boyunca her güne farklı sürpriz indirim ve hediye kampanyaları müşterileri bekliyor.

Oyun dünyasının en yüksek teknolojisinin ve rekabet üstünlüğünün deneyimlenebileceği Excalibur G900'ün bazı modellerinde HyperX kulaklık kazanma şansı sunuluyor. Güçlü performanslı oyun bilgisayarı G900 ile 2 bin lira değerindeki özel oyuncu kulaklığına sahip olma fırsatı Excalibur'un kasım kampanyasında müşterilerle buluşuyor.

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