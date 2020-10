Casper VIA ailesinin en yeni üyesi x20

Çok yönlü fotoğraf özelliklerinin ön planda olduğu VIA X20, ailenin en genç ve premium üyesi oldu. Geniş açılı ekran deneyimi, yüksek performansı ve akıllı güç tasarrufu ile dikkat çeken X20, holografik tasarımı ve ergonomik yapısı ile farklı bir kullanıcı deneyimi sunmaya hazırlanıyor. En yeni teknolojilere sahip 4 kameranın yapay zekâ ile desteklendiği VIA X20 akıllı telefon, yüksek performanslı fotoğraf çekimleri için tasarlandı. F/1.8 diyafram açıklığı, SONY IMX586 Sensor, 6PLens PDAF 0.1s ile desteklenen ana kamerası ve bir çok mod seçeneğine olanak sağlayan ilave kamera özellikleriyle VIA X20, çok yönlü fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Casper VIA X20, çift sim, parmak izi okuyucu, yüz tanıma özelliği, 3.5 mm kulaklık girişi ve FM radyo özelliklerine de sahip.