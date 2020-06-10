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Aktüel

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi daha kabul edildi - Kabul edilen maddelere göre, bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek - Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak

Yeniakit Publisher
2020-06-10 00:41:54 -
Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi daha kabul edildi. Böylece teklifin birinci bölümünde yer alan 9 madde kabul edilmiş oldu.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Maddelerin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş birleşime ara verdi.

Aradan sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine Erdoğmuş, birleşimi bugün saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

Nimetullah Erdoğmuş'un birleşimi kapatmasının ardından CHP ve MHP milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

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