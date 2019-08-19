Çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu hazırlandı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla kamu spotu yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla kamu spotu yayınladı.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev ve yetkileri hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla Asayiş Daire Başkanlığı tarafından kamu spotu hazırlandı. Vatandaşların bilinçlendirilmesi için hazırlanan kamu spotu yayınlandı.

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