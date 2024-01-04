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Yerel Çarşı ve mahalle bekçileri hırsızları suçüstü yakaladı
Yerel

Çarşı ve mahalle bekçileri hırsızları suçüstü yakaladı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 13:51:00 -
Çarşı ve mahalle bekçileri hırsızları suçüstü yakaladı

Niğde’de Çarşı ve Mahalle Bekçileri devriye hizmetlerinde 1 ayda 43 aranan şahsı yakalarken, 1 hırsızlık olayına ise müdahale etti.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından; mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele ve suçun önlenmesi çalışmaları aralıksız sürüyor. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Aralık ayı içinde yürüttüğü devriye hizmetleri esnasında; 6 bin 659 şahsın GBT kaydına bakıldı, 43 aranan şahıs yakalandı.

4 adet ruhsatsız tabanca ele geçiren bekçiler 1 hırsızlık olayına müdahale ederek şahısları suçüstü yakaladı.

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