Çarşı pazarda ‘yeni normal’ telaşı

Sosyal mesafenin ön plana çıktığı yeni dönemde, çarşı pazarlarda, AVM’lerde ve cadde mağazalarının olduğu bölgelerde 11 Mayıs’tan itibaren sıkı tedbirler uygulanacak.

Çarşı pazara yeni düzen

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazarlarda giyim, oyuncak, züccaciye gibi ürünlerin satışının durdurulmasıyla mağdur olan esnafın 11 Mayıs’tan itibaren tezgah açacağını belirterek, “Esnafımız, ellerinde kalan ürünü de bu süreçte bayrama kadar satarak senet ve borçlarını öder” dedi. İçişleri ve Ticaret bakanlıklarına bu süreçte pazarcı esnafına yönelik desteklerinden dolayı teşekkür eden Karaca, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Türkiye genelinde 40 bine yakın tuhafiye işi yapan esnafın pazarlarda tezgah açamadığına dikkati çekti. 330 bin pazarcıdan 40 bininin mağdur olduğunu belirterek, “Söz konusu pazarcı esnafımız bu süreçte oldukça yıprandı. Devletimiz halkın sağlığı için aldığı kararı uyguladı. Biz de bu süreçte tezgahlarımızı kapalı tuttuk ancak artık hastalıkta ikinci dönemin başlamasıyla tuhafiye tezgahlarının açılmasıyla mağdur olan esnafın da rahatlatılması gerekiyordu” diye konuştu.

Avm’lerde hummalı hazırlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hafta başında AVM’ler, berber ve kuaför salonlarının 11 Mayıs’ta faaliyete geçebileceğini söylemesinin ardından bu mekânlarda da hummalı hazırlık süreci hız kazandı. Sokağa çıkma yasağının olduğu illerde hazırlıklar dün akşam itibariyle tamamlandı.

Kapalıçarşı da açılıyor

Türkiye’de piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’nın da mart sonunda başlayan sessizliğine son veriliyor. Önlemlere bağlı olarak 1 Haziran’da ilk etapta kuyumcuların açılacağı çarşıyı ziyaret saatlerinde sınırlamaya gidildi.