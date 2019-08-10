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Çarşı pazarda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Gaziantep’te Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:37
Çarşı pazarda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Gaziantep’te Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.


Kurban Bayramı’na bir kaç gün kala vatandaşlar, bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara akın etti. Gaziantep’teki tarihi Gaziler Caddesi’nde alışveriş yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kentte bayram alışverişi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan Gaziler Caddesi’ndeki iş yerlerinde bayram bereketi yaşanıyor. Her türlü alışveriş ihtiyacının karşılanabildiği tarihi caddede, sivil ve resmi polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.


Çarşı esnafından Halil Yıldırım, bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını dile getirerek, “Aslında her geçen bayram daha kötüye giden bir durum var bence ama şuanda da klasik bir bayram yoğunluğu yaşıyoruz. Bayram dolayısıyla yoğunluk yaşıyoruz. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar çarşılara akın ediyor. Bu yoğunlukta gurbetçi müşterilerimizin de sayısı oldukça fazla. Birkaç gün böyle yoğunluk devam eder ve ondan sonra pek bir yoğunluk kalmaz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:37
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