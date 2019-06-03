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Çarşamba’da tasavvuf müziği konseri

SAMSUN (İHA) – Çarşamba Belediyesince Ramazan etkinlikleri kapsamında tasavvuf müziği konseri düzenlendi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:12
Çarşamba’da tasavvuf müziği konseri

SAMSUN (İHA) – Çarşamba Belediyesince Ramazan etkinlikleri kapsamında tasavvuf müziği konseri düzenlendi.


Abdullah Paşa Meydanı’nda Türk tasavvuf müziği sanatçısı Mehmet Kemiksiz ve ekibinin vatandaşlara verdiği konserde, meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşatıldı.


Burada açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Mehmet Kemiksiz ve ekibinin kendilerine manevi duyguların yüksek olduğu bir gece yaşattıklarını belirterek, “Çarşambalı hemşehrilerim de meydanı doldurarak bu atmosferin oluşmasında en büyük katkıyı sağladı. Sayın Mehmet Kemiksiz ve ekibine, meydanı dolduran değerli hemşehrilerime teşekkür ederim” dedi.



“Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın”


Kendisinin de Çarşambalı olduğunu söyleyen Kemiksiz ise, “Doğduğum, büyüdüğüm topraklarda güzel bir gece yaşadık. Çarşamba meydanını dolduran güzel hemşehrilerim sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bizleri dinlemeye gelen, meydanı dolduran kardeşlerim hepinize teşekkür ederim. Bu gece hemşehrilerimle buluşmamıza vesile olan Çarşamba Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan’a ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:12
  1. doğa
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