Çarşamba yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun Çarşamba 2019 seçim Sonuçları

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Çarşamba partilerin oy oranları

Çarşamba’nın seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Atakum seçim sonuçları canlı olarakYeniakit.com.trʼde. Çarşambayerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Çarşambahangi parti en fazla oy aldı? Çarşambabelediyesini kim kazandı? Çarşambaseçim sonuçları dakika bu sayfada.Türkiye tarihinin enönemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlarsandığa gitti. 2019 Çarşambayerel seçim sonuçları, Çarşamba2019 yerel seçimsonuçları, Samsun Çarşambayerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçimsonuçları Çarşambapartilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oykullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

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Çarşamba belediye başkan adayları 2019

AK Parti Çarşambabelediye başkan adayı Halit Doğan

CHP Çarşambabelediye başkan adayı Altan Karabulut

DSP Çarşambabelediye başkan adayı İbrahim Sağlam

SP Çarşambabelediye başkan adayı Sebahattin Sancar

DP Çarşambabelediye başkan adayı Dudu Öztürk

BBP Çarşambabelediye başkan adayı Ertan Sağlam

BTP Çarşambabelediye başkan adayı Hayri Ayan

Çarşamba belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Çarşambayerel seçim sonuçlarına göre Çarşambabelediyesini kim kazandı? Çarşambabelediyesi hangi partiden? Çarşamba31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Çarşambahangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Samsun ili, Çarşambailçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Çarşambayerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Çarşambaseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Çarşambaseçim sonuçlarını, Çarşamba’da partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

Çarşamba belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 60

MHP % 26

CHP % 7

SP % 3

Çarşamba 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti %62

MHP %15

CHP %11

2014 Samsun yerel seçim sonuçları

Ak Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz %54

MHP adayı Ferhat Günaydın %25

CHP adayı Tarık Cengiz %15

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.