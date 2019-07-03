Çarşamba Devlet Hastanesinde bir ilk

Çarşamba Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Serdar Kuruca ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nesrettin Fatih Turgut tarafından, Çarşamba Devlet Hastanesinde ilk kez endoskopik gözyaşı yolları ameliyatı gerçekleştirildi.

Nurcan Ç. adındaki hastaya daha önce başka merkezde bu ameliyatın açık olarak yapıldığını fakat bir süre sonra hastanın şikayetlerinin tekrarlanması üzerine Çarşamba Devlet Hastanesine başvuran hastanın KBB Uzmanı Opr. Dr. Nesrettin Fatih Turgut ile birlikte değerlendirilerek hastaya endoskopik Dcr operasyonu yapıldığını belirten Opr. Dr. Serdar Kuruca, "Gözümüzü nemli tutan, onu besleyen, temizleyen göz yaşımız sürekli üretim halindedir. Fazla gelen gözyaşı ise bir lavabo gideri misali gözyaşı kesesi ve gözyaşı kanalları ile burun içine aktarılır. Eğer bu kanallarda bir tıkanıklık meydana gelirse göz yaşı dışarı taşar ve epifora dediğimiz sürekli göz yaşarması meydana gelir. Elimizde mendil sürekli göz kapaklarımıza bastırarak gözyaşımızı silmeye başlarız ve bu sefer de göz kapaklarımız gevşer ve dışarı dönerek istenmeyen görüntülere yol açar. Kanal tıkanıklığında mikropların üreyeceği bir ortam oluşur ve kalıcı enfeksiyonlar kendini göstermeye başlar. Bazen enfeksiyon apse haline gelebilir. Buna bağlı olarak çok ağrılı şişlik ortaya çıkabilir” açıklamasını yaptı.

KBB Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Nesrettin Fatih Turgut da endoskopik cerrahinin avantajlarını, “Cilt kesisi yapılmaz dolayısıyla yara izi olmaz. Kimse ameliyat olduğunuzu anlamaz. Gözyaşı kesesine sınırlı bir müdahalede bulunulduğu için kesenin pompa fonksiyonu bozulmaz. Kapalı ameliyat olduğundan hastalar aynı gün taburcu olup evlerinde dinlenirler. İyileşme ve işe dönme süresi daha kısadır. Gözyaşı kanalı tıkanıklığının yanında başka burun içi patolojiler varsa KBB uzmanı ile beraber bunlarda aynı seansta düzeltilebilir" şeklinde sıraladı.