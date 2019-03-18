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Çarşaf böreği nasıl yapılır? Çarşaf böreği tarifi

Çarşaf böreği kolayca hazırlanması ve görüntüsüyle diğer böreklerden ayrılıyor. Hamuru diğer böreklere göre daha kolay açıldığı için özel günlerde birçok insanın ilk tercihi oluyor. Üstelik çarşaf böreğinin iç harcını da dilediğiniz malzemelerle değiştirebilirsiniz. Peki, çarşaf böreği nasıl yapılır? Çarşaf böreğinin püf noktaları nelerdir? Çarşaf böreği için hamur açarken nelere dikkat edilmelidir?

18 Mart 2019 Pazartesi 17:38
Çarşaf böreği nasıl yapılır? Çarşaf böreği tarifi

Çarşaf böreği kolayca hazırlanması ve görüntüsüyle diğer böreklerden ayrılıyor. Hamuru diğer böreklere göre daha kolay açıldığı için özel günlerde birçok insanın ilk tercihi oluyor. Üstelik çarşaf böreğinin iç harcını da dilediğiniz malzemelerle değiştirebilirsiniz. Peki, çarşaf böreği nasıl yapılır? Çarşaf böreğinin püf noktaları nelerdir? Çarşaf böreği için hamur açarken nelere dikkat edilmelidir?

Çarşaf böreği nasıl yapılır?

Malzemeler

2,5 su bardağı ılık su

1 kilogram un

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

Yufkaların üzeri için:

1 su bardağı sıvı yağ

İç harcı için:

6-7 tane patates

3 tane soğan

1 çay kaşığı karabiber

İç malzemesini isteğinize göre peynirli, ıspanaklı, kıymalı olarak değiştirebilirsiniz.

Çarşaf böreği tarifi

Unun tamamını yoğurma kabına alın. Tuzunu ve sirkesini ilave edin. Üzerlerine azar azar ılık su ekleyin.

Karışımı, kulak memesinden daha yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru iyi açabilmek için ılık su ile yoğurmak ve dinlendirmek çok önemli.

Yoğurduğunuz hamuru 8 parça bezeye bölün. Üzerini nemli bir bezle kapatın ve 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Bu arada çarşaf böreğin içini hazırlamaya başlayın.

Patatesleri haşlayın. Haşlanmış patatesleri ve soğanları küçük küçük doğrayın. Doğranmış soğanları sıvı yağda kavurun. Kavrulmuş soğanları, soğuyunca patateslerle karıştırın. Karabiberini, pul biberini ve tuzunu ekleyip karıştırın.

Dinlenen bezeleri oklava kullanarak tabak büyüklüğünde açın. Her yufka katmanının üzerini yağlayın.

Tepside çıtır börek tarifi

Bütün yufkaları üst üste dizin. En üstteki hamuru da yağladıktan sonra hamurları yarım saat kadar dinlenmeye bırakın. Geçen sürede hamur kendini salacak. Böylelikle tek tek kenarlarından çekerek kolayca açılabilir. Hamur katlarını, tek tek kenarlarından çekerek açın.

İç malzemesini hamurun her yerine serpin. Hamuru kenarlarından başlayarak rulo şeklinde sarın. Rulo hamurları yağladığınız fırın tepsisine dolaya dolaya sırasıyla yerleştirin. Bütün hamurları tepsiye dizdikten sonra üzerine fırça kullanarak sıvı yağı sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 35 dakika pişirin. Daha sonra üzerini bir bezle örtün ve börek kendini toplayana kadar biraz dinlendirin. Ilık olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:38
  1. Çarşaf böreği
  2. Çarşaf böreği malzemeleri
  3. Çarşaf böreği tarifi
  4. Çarşaf böreği yapmanın püf noktaları
  5. Çarşaf böreği nasıl yapılır

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