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CarrefourSA'da yerli malına destek

CarrefourSA, bu yıl yerli tohumlardan üretilen yaş sebze -meyveden yüzde 100 yerli besi etlere ve Tarım Kredi Birlik üretimi yerli bakliyat ürünlerine kadar birçok yerli ürünü yüzde 20’ye varan indirimle reyonlarına taşıyor- CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu:-" Üzerine yaşadığımız topraklardan çıkan ya da bu topraklarda üretilen her şeyin, hem ekonomiye can kattığı hem de gelecek nesillere miras bırakılması gerektiği bilinciyle hareket ediyor, yerli mallarını önemsiyoruz"

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:56
CarrefourSA'da yerli malına destek

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, her yıl 12-18 Aralık'ta kutlanan Yerli Malı Haftası'na özel yerli ürünlerde yüzde 20’ye varan indirimler sunuyor.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, her yıl 12-18 Aralık'ta kutlanan Yerli Malı Haftası'nı bu yıl yerli üretime verdiği destekle reyonlarına taşıyarak müşterileriyle buluşturduğu yerli ürünlerle kutluyor.

Yerli Malı Haftası kapsamında CarrefourSA, bu yıl yerli tohumlardan üretilen yaş sebze -meyveden yüzde 100 yerli besi etlere ve Tarım Kredi Birlik üretimi yerli bakliyat ürünlerine kadar birçok yerli ürünü yüzde 20’ye varan indirimle reyonlarına taşıyor. Yerli Malı Haftası kapsamında bilgi edinmek amacıyla ilkokul öğrencileri, CarrefourSA’nın hipermarketlerini ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldılar. Öğrenciler, hipermarketlerdeki reyonlar arasında gezerek yerli üretim ürünler hakkında uzmanlarından bilgi sahibi oldular.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Üzerine yaşadığımız topraklardan çıkan ya da bu topraklarda üretilen her şeyin, hem ekonomiye can kattığı hem de gelecek nesillere miras bırakılması gerektiği bilinciyle hareket ediyor, yerli mallarını önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CarrefourSA olarak müşterilere çeşidi bol, taze ve uygun fiyatlı sebze-meyve sunabilmek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ile başlattıkları "Yerli tohum-Taze Mahsul" projesini devam ettirdiklerini belirten Kartallıoğlu, bu iş birliğini bakliyat ve süt ürünleri ile geliştirerek müşterilere gıda dendiğinde akla gelen birçok ürünün yerlisini sunmaktan büyük gurur duyuklarını kaydetti.

Kartallıoğlu, taze gıdanın bir diğer kolu kırmızı ette kaynağı belli yüzde 100 yerli besi et ürünlerini reyonlardan müşterilere buluşturduklarını ifade ederek, CarrefourSA olarak yerli mallarına her hafta reyonlarda yer vererek sahip oldukları mirası gelecek nesillere aktarmak için çabaladıklarını bildirdi.



Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:56
  1. CarrefourSA
  2. Yerli Malı Haftası

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