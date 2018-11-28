THY- Euroleague
0553 313 94 23

carrefoursa.com'un günlük trafiği "Fırsat Cuması"nda 8 kat arttı

carrefoursa.com, bu yılki "Fırsat Cuması"nın ilk 1,5 saatinde 2017 "Fırsat Cuması"nda gerçekleşen toplam satışı geride bıraktı

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:47
carrefoursa.com'un günlük trafiği "Fırsat Cuması"nda 8 kat arttı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'nın düzenlediği "Fırsat Cuması" kapsamında, carrefoursa.com'un günlük trafiği, bir yıl önce düzenlenen "Fırsat Cuması"na oranla 8 katına, anlık trafiği ise normal bir güne oranla 12 katına çıktı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA'nın tasarruflu alışverişin adresi olmak, tüketicilerini kaliteli, çeşidi bol, taze ve fiyatı uygun ürünlerle buluşturmak amacıyla 23 Kasım Cuma günü düzenlediği "Fırsat Cuması" kapsamında, e-ticaret platformu carrefoursa.com'un internet trafiğinde artış yaşandı.

"Fırsat Cuması"nın gece 00.00’da başlamasıyla birlikte carrefoursa.com’un anlık trafiği, normal bir güne oranla 12 kat birden artarken, ortalama günlük trafiği de geçen yıl düzenlenen "Fırsat Cuması"na kıyasla 8 kat yükseldi.

Alışverişini carrefoursa.com üzerinden yapmayı tercih edenlerin oturum süresi yüzde 51 artış gösterirken, bir önceki yıla oranla 5 kat fazla yeni kullanıcı alışveriş yaptı.

Dönüşüm oranı da yüzde 127 artan carrefoursa.com, ilk 1,5 saatte, 2017 "Fırsat Cuması"nda gerçekleşen toplam satışı geride bıraktı. "Fırsat Cuması" kapsamında gerçekleştirilen toplam satış ise geçen yıla oranla 13,5 katı artış gösterdi.


- En çok deterjanlar tercih edildi


Müşteriler, "Fırsat Cuması" ile yüzde 50’ye varan indirimlerin sunulduğu ürün gruplarından en çok deterjanları tercih ederken, deterjanları televizyonlar, ağız bakım ürünleri, yaş mamalar ve tıraş ürünleri izledi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in dışında en çok alışveriş yapan iller; Adana, Bursa, Antalya, Gaziantep, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Kocaeli, Konya ve Denizli olurken, yoğun talep nedeniyle birçok fırsat ürünü, günün ilk saatlerinde tükendi.


Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:47
  1. carrefoursa.com
  2. Fırsat Cuması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da canlı bomba alarmı!
    1. Rusya'da canlı bomba alarmı!
    2. Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e yılın..
    3. Yolcu otobüsünde 400 paket kaçak..
    4. Okul tatil süreleri kısalıyor mu?
    5. Hafif ticari araç şarampole devrildi:..
    6. Bank Asya'ya talimatla para yatıran 6..
    7. 2 cemevi yaptıran Ataşehir Belediyesi..
    8. IKBY'nin verdiği süre bugün doluyor
    9. Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş..
    10. Ankara merkezli 4 ilde kaçak sigara..
    11. Anne ve 2 kızı, sobadan sızan gazdan..
    12. Yusuf el-Useymin: Bölgesel iş birliği..
    13. Rusya'dan Trump açıklaması
    14. Sömestr tatili ne zaman?
    15. Erdoğan, İİT Genel Sekreteri'ni kabul..
    16. Daha 4 yaşında... Bir kenti ayağa..
    17. Kılıçdaroğlu, Gezicilerle kol kola!..
    18. Balıkların yumurtlama alanı Turnasuyu..
    19. Türkiye'de elektrik ve gaz AB'den ucuz
    20. CEO modeli nedir?
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Melih Gökçek'ten dikkat çeken Özhaseki paylaşımı!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    Dev market zincirinde büyük vurgun! Ürünleri depodan alıp...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?

    Günün Karikatürü

    28 Kasım 2018
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    İslam'a karşı FETÖ-Alman operasyonu!
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi
    Prens Selman görüşmek istedi, Erdoğan bakın ne cevap verdi