  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi CarrefourSA, meyve-sebzede doğa dostu tabak kullanmaya başladı
Ekonomi

CarrefourSA, meyve-sebzede doğa dostu tabak kullanmaya başladı

CarrefourSA, gerçekleştirdiği faaliyetlerinde sürdürülebilirliği esas alarak, yaşanabilir bir dünya için doğa ve çevreye karşı hassas olmanın gerekliliğinin bilinciyle taze sebze-meyve reyonlarında geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilen, meyve ve sebze ile teması uygun, doğa dostu ve yerli üretim viyol tabakları kullanmaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:09:45 -
CarrefourSA, meyve-sebzede doğa dostu tabak kullanmaya başladı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, meyve-sebze ürünlerinde "doğa dostu, yerli üretim ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş kağıttan üretilen" tabak kullanmaya başladı.

CarrefourSA'nın açıklamasına göre, dünya üzerinde her yıl yaklaşık 350 milyon ton plastik üretiliyor. Bu plastiklerin hiçbiri doğada kısa sürede kendiliğinden parçalanarak yok olmuyor. Araştırmalar, dünya genelinde üretilen plastiklerin yüzde 1,5 ile yüzde 4,5 arasının okyanuslara taşındığını belirtiyor.

Halihazırda Kuzey Pasifik'teki Türkiye'nin yüzölçümünün yaklaşık iki katı genişliğindeki "Büyük Pasifik Çöp Alanı", okyanusların dünyanın plastik çöp toplama alanlarına dönüştüğünü kanıtlıyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, gerçekleştirdiği faaliyetlerinde sürdürülebilirliği esas alarak, yaşanabilir bir dünya için doğa ve çevreye karşı hassas olmanın gerekliliğinin bilinciyle taze sebze-meyve reyonlarında geri dönüştürülmüş kâğıtlardan üretilen, meyve ve sebze ile teması uygun, doğa dostu ve yerli üretim viyol tabakları kullanmaya başladı.

Pandemiden önce yılda 5 milyon adet plastik bazlı köpük tabakta ürün satışı gerçekleştiren CarrefourSA, pandemi sürecinde hijyen kuralları sebebiyle, bu miktarın artmasıyla birlikte selüloz bazlı, yerli üretim viyol tabak kullanma kararı aldı.

Viyol tabaklar, Dentaş Kağıt tarafından üretim safhasında hiçbir ağaç kesilmeyerek sadece geri dönüştürülmüş atık kâğıtlardan ve meyve ve sebze ile temasa uygun olarak Denizli'de üretiliyor.

Başta, Tarım ve Orman Bakanlığı altında faaliyet gösteren TİGEM ve TAGEM ile devam eden iş birliği çerçevesinde yerli tohumla üretilen ürünler olmak üzere, diğer paketli ürünler ve organik ürünler, 1 Eylül'den itibaren doğa dostu, meyve ve sebze ile temasa uygunluğu onaylanmış yüzde 100 geri dönüşümlü viyol tabaklarla reyonlara gelmeye başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler
Dünya

Libya'da flaş gelişme! İstifa ettiler

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter yanlısı doğudaki sözde hükümet istifa etti.

Dünyada sayılı ülkelerde bulunuyor! Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü böyle görüntülendi
Ekonomi

Dünyada sayılı ülkelerde bulunuyor! Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü böyle görüntülendi

Türkiye'nin denizlerdeki sondaj çalışmalarında çıkaracağı gazı depolayacak olan Ertuğrul Gazi gemisi görücüye çıktı. 170 bin metreküp likit ..
Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında
Gündem

Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya yetkilileri Türk gaz ve petrol şirketlerini L..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı