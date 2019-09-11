CarrefourSA, 41 marketinde 10 bin kişiye aşure ikramı gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Günü'nü barındıran Muharrem ayı boyunca fındıktan fıstığa, buğdaydan nohuta, nardan üzüme geleneksel aşurelik ürünlerini uygun fiyatlarla reyonlarında müşterileri ile buluşturuyor. Ayrıca CarrefourSA, ay boyunca 41 marketinde 10 bin kişiye aşure ikramı gerçekleştirecek.

CarrefourSA açıklamasına göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, bolluk ve bereketin simgesi, paylaşma ve dayanışmanın vesilesi olan Muharrem ayında hem aşurelik ürünleri reyonlarında müşterileriyle buluştururken 41 marketinde de aşure ikramına başladı. CarrefourSA, Aşure ayı boyunca yaklaşık 10 bin kişiye aşure ikram edecek.



Açıklamada verilen bilgilere göre, Aşure Günü'nü barındıran Muharrem ayının başlaması vesilesiyle 11 Eylül çarşamba günü CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve İcra Kurulu Üyeleri, Maltepe Park CarrefourSA Hipermarketi’nde aşure ikramı gerçekleştirdi.





- "Çok özel bir gelenek"





CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, aşure pişirip ikram etmenin geçmişten günümüze kalan ve geleceğe aktarılması gereken çok özel bir gelenek olduğunu belirterek, "CarrefourSA olarak Aşure ayına önem veriyor, hemen her marketimizle hazırlanıyoruz. Aşure ayı boyunca 41 marketimizde aşure ikramı gerçekleştiriyoruz. Paylaştıkça artan bir lezzet olan ve içinde 40’tan fazla malzeme barındıran bereketli lezzet aşureyi aşure yapan hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünlere reyonlarımızda yer veriyor, müşterilerimizi marketlerimize bekliyoruz." bilgilerini verdi.