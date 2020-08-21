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Aktüel Carrefour markalı ürün yelpazesine bebek bezi de eklendi
Aktüel

Carrefour markalı ürün yelpazesine bebek bezi de eklendi

Carrefour Baby bebek bezi, uluslararası standartlar çerçevesinde CarrefourSA tarafından denetlenen tesislerde hijyenik bir ortamda üretilip mikrobiyolojik olarak test edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:38:02 -
Carrefour markalı ürün yelpazesine bebek bezi de eklendi

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 500 farklı çeşidin yer aldığı Carrefour markalı ürün yelpazesine bebek bezini de ekledi.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, normal ve hassas ciltlere sahip bebekler için dermatolojik açıdan test edilen ve yumuşak iç yüzeyi ile bebeklerin cildine hassas bir dokunuş sağlayan Carrefour Baby, emici tüpleriyle sıvıyı eşit bir şekilde dağıtarak emip, bebeğe cildi kuru kalırken rahat bir şekilde hareket etme özgürlüğü sunuyor.

CarrefourSA, 500 farklı çeşidin yer aldığı Carrefour markalı ürün yelpazesine bebek bezini de eklemiş oldu.


- Carrefour Baby, BPA ve Paraben içermiyor


Bebekler için 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralarda sunulan Carrefour Baby bebek bezi, uluslararası standartlar çerçevesinde CarrefourSA tarafından denetlenen tesislerde hijyenik bir ortamda üretilip mikrobiyolojik olarak test edildi.

BPA ve Paraben içermeyen Carrefour Baby, esnek yan bantları ve ergonomik tasarımı ile konforlu bir şekilde kullanılabilirken yan bantları pudra, krem ve yağdan etkilenmeyerek açma-kapama verimliliği de sağlıyor. Carrefour Baby’nin numaralara göre kilogram aralığı ve bez adedi bilgileri şöyle:

"2 numara 3-6 kg 60 adet, 3 numara 4-9 kg 50 adet, 4 numara 7-14 kg 44 adet, 5 numara 11-18 kg 32 adet, 6 numara 15-27 kg 28 adet."


- Carrefour markalı ürünler, hesaplı ve kaliteli oluşuyla tercih ediliyor


Türkiye’de ilk özmarkalı ürünleri geliştiren, hatta müşterilerine organik özmarkalı ürünü ilk sunan marka olan CarrefourSA, bu ürünler reyonlara çıkmadan önce tedarikçilerini uluslararası geçerli kriterler çerçevesinde seçiyor.

Bu tedarikçilerin ürünleri, akredite laboratuvarlarda analiz ediliyor. Sonrasında ürünler, merkez depolarda fiziksel, kimyasal ve duyusal testlere tabi tutuluyor.

Özellikle Carrefour marka gıda ürünleri gıda mühendisleri ve veteriner hekimler tarafından kontrol edilip, soğuk zincire ihtiyaç duyulanları bu zincir kırılmadan reyonlara ulaştırılıyor. Carrefour markalı ürünler, hesaplı ve kaliteli oluşuyla tercih ediliyor.


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