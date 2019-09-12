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Çarpışmanın etkisiyle havaya fırladı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 16:31
Çarpışmanın etkisiyle havaya fırladı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, ilçede bulunan Sivas caddesinde yaşandı. Kazada, F. Ş. (19) yönetimindeki plakasız motosiklet, Sivas caddesi üzerinde seyir halinde iken, Taşköprü mahallesi Şahbazın Ömer Efendi sokaktan caddeye çıkan Z. G.nin kullandığı 58 SD 983 plakalı traktörle çarpıştı.


Kazada, Motosiklet sürücüsü motosiklette bulunan R. K. (19) yaralandı. Bu onlar olay yerini gören bir güvelik kamerası ile an ve an kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisi ile havaya fırladığı göründü.


Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü F.Ş. Sivas’a sevke edildi.


Yaralıların yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:31
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