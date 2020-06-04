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Aktüel

Çarpışan kamyonetlerden biri yan yattı

Karabük’te iki kamyonet kavşakta çarpışırken araçlardan biri yan yattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:31:00 -
Çarpışan kamyonetlerden biri yan yattı

Karabük’te iki kamyonet kavşakta çarpışırken araçlardan biri yan yattı.


Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Safranbolu istikametine giden M.E. yönetimindeki 78 AB 498 plakalı kamyonet ile Kastamonu yolundan Balıklar Kayası kavşağına giren B.S. yönetimindeki 78 AAE 691 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 78 AB 498 plakalı kamyonet yan yatarken, kazada yaralanan olmadı. Çevredekilerin de yardımıyla sürücü M.E. kamyonetten çıkarken, olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.


Trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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