Çarpık zihniyet mide bulandırdı... Bunu ancak CHP’li Tanal yapardı! LGBT’lilerle kolkola girip camiyi savun!

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Provokatif eylemlerde ön safhalarda boy göstermeyi adet haline getiren CHP’li Mahmut Tanal, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takiyye yapmayı da ihmal etmiyor.

AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı bir dönem camileri kapatıp ahıra çeviren CHP zihniyetini bile, camiyi sözde savunur duruma getirdi.

LGBT’liler yürü, camiyi savun!

Allah’ın ayetlerde bildirdiği kesim hükümlerle yasakladığı ve Lut kavmi örneği ile de lanetlediğini bildirdiği eşcinsel sapkınlığın önde gelen savunucusu olan LGBT oluşumlarının sözde ‘onu yürüyüşleri’nde ön saflarsa sapkınlarla birlikte boy gösteren CHP’li Mahmut Tanal, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla kendisini camiyi ve Müslümanları savunur gibi gösterip takiyye yaptı.

Tanal, Mardin’de elektrik problemi yaşandığı iddia edilen cami ile ilgili yaptığı paylaşımda "Mardin Mazıdağı'nda fatura geciktiği gerekçesiyle caminin elektriğini kestiler. Zaten caminin masraflarını da vatandaş karşılıyor. Allah'ın evini karanlıkta bıraktılar! Elektrik kesintisi bir ayı buldu. Seyirci kalmayın!" ifadelerini kullandı.

İslam’ın dinin lanetlediği LGBT’lilerin yürüyüşlerinde boy gösterirken ‘Allah’ı hatırlamayan Mahmut Tanal’ın, şimdilerde kendisini “Allah’ın evi” diyerek camiye sahip çıkıp, Müslümanları savunuyormuş gibi göstererek şov yapması dikkatlerden kaçmadı.