Çarpık yaşantının merkez üssü Zillet CHP-İP ve HDPiçerisinde Kürşat Ayvatoğlu gibi nice skandal isimler var

Hakkı Bilir İstanbul

Türkiye’nin merkez partisi konumundaki AK Parti içerisinde görev yapan Hamza Kürşat Ayvatoğlu’nun kokain çekmesi üzerinden bir hedef gösterme operasyonu yürütülüyor. Seküler yaşam tarzını parti politikası olarak benimseyenlerin, bir tane örnek üzerinden mütedeyyin camiayı hedef alması ise iki yüzlülük olarak yorumlanıyor. Oysa gerçekte CHP, İYİ Parti ve HDP’nin içerisi Ayvatoğlu gibilerden geçilmiyor.

Taciz, tecavüz, dayak

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün genç bir kadına tecavüz ettiğinin görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra, İstanbul, Konya, Bursa, Giresun, Kırıkkale ve Antalya teşkilatlarında da birçok taciz ve tecavüz vakası peşi sıra patladı. Tecavüz vakalarının ortaya çıkmasının üzerinden 5 aya yakın zaman geçmesine rağmen CHP yönetimi hiçbir açıklama yapmadı.

Lüks içinde yüzüyorlar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın kızı Dilara Türkkan’ın kızı da jakoben yaşam tarzıyla topluma kötü örnek oluyor. Düzenlediği ev partisinde LGBTİ bir sapkına dansöz kıyafeti giydiren ve bunu sosyal medya hesaplarından canlı yayımlayan Türkkan’ın kızı, TBMM plakalı araçla da emniyet şeridini ihlal ettiği görüntülerle de gündem olmuştu. Ayvatoğlu isimli kokainman üzerinden AK Partiye saldıran CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın işe aldığı Recep Koyuncu bir kişi de belediye aracıyla eroin ticareti yaparken enselendi.

HDP’li birçok vekilin çocukları da yurt dışında bol şatafatlı bir hayat sürüyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın oğlu Neçirvan Buldan, Londra-Paris hattında mekik dokurken, Maldivler’e de uzanıyor. Oğul Buldan, lüks içinde yaşadığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından sıklıkla paylaşıyor.

Buldan’ın kızı RİO karnavalında

Neçirvan Buldan’ın sosyal medya hesaplarındaki görüntülerde havuz başı partileri, lüks otomobillerle yaptığı geziler yer alıyor. Kızı Zelal Buldan ise Avrupa’daki lüks yaşantısını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Zelal, Brezilya’da gerçekleşen Rio karnavalına katıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Kürtlerin çocuklarını dağa ölüme gönderen HDP’li vekillerin çocukları ise Avrupa ülkelerinde fink atıyor. CHP’li Antalya Muratpaşa Belediyesi’nde bankamatik memuru olarak çalıştığı ortaya çıkan CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül’ün haksız kazançla yaşadığı lüks hayat ise geçtiğimiz günlerde ifşa oldu.