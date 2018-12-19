Çarpıcı yorum: Erdoğan, ABD ile ince oyun oynuyor

Sputnik'e konuşan Yarıgin, Türkiye ve ABD liderlerinin muhtemelen G20 Zirvesi sırasında terör örgütü YPG sorunu ile Fethullah Gülen iadesini görüştüğünü belirterek bu buluşma sırasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili kendisi için çok önemli hususlara işaret ettiği tahmininde bulundu.

Yarıgin, "Elbette Türkiye liderinin ABD'li mevkidaşından nasıl vaatler aldığını söylemek çok zor ama görünüşe bakılırsa vaatler almıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi hem Patriot hem de F-16 ile F-35 alımına niyetlenerek çok ince oyun oynuyor" dedi.

Söz konusunun sadece Patriot sisteminin kendisi değil, bir yandan Erdoğan diğer yandan da ABD'nin sürdüğü bir dizi talepler olduğunu dile getiren Yarıgin, "Burada çok fazla tuzak var. Erdoğan bu tuzakları dikkatlice geçmeye çalışıyor. Erdoğan, Amerikalıların Türkiye'yi bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğini anlıyor" ifadelerini kullandı.