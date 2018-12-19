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Çarpıcı yorum: Erdoğan, ABD ile ince oyun oynuyor

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Bölümü’nden Doç. Grigoriy Yarıgin, Türkiye’nin olası Patriot hava savunma sistemi alımını değerlendirdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 21:07
Çarpıcı yorum: Erdoğan, ABD ile ince oyun oynuyor

Sputnik'e konuşan Yarıgin, Türkiye ve ABD liderlerinin muhtemelen G20 Zirvesi sırasında terör örgütü YPG sorunu ile Fethullah Gülen iadesini görüştüğünü belirterek bu buluşma sırasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili kendisi için çok önemli hususlara işaret ettiği tahmininde bulundu.

Yarıgin, "Elbette Türkiye liderinin ABD'li mevkidaşından nasıl vaatler aldığını söylemek çok zor ama görünüşe bakılırsa vaatler almıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şimdi hem Patriot hem de F-16 ile F-35 alımına niyetlenerek çok ince oyun oynuyor" dedi.

Söz konusunun sadece Patriot sisteminin kendisi değil, bir yandan Erdoğan diğer yandan da ABD'nin sürdüğü bir dizi talepler olduğunu dile getiren Yarıgin, "Burada çok fazla tuzak var. Erdoğan bu tuzakları dikkatlice geçmeye çalışıyor. Erdoğan, Amerikalıların Türkiye'yi bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğini anlıyor" ifadelerini kullandı.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 21:07
  1. Patriot sistemi
  2. ABD
  3. Doç. Grigoriy Yarıgin
  4. terör örgütü YPG
  5. G20 Zirvesi

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    hiç inanmayın bu şerefsiz yahudi abd piçine. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.. abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)

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