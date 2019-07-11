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Çarpıcı tespit: Türkiye’nin hamleleri ABD’yi çıkmaza soktu

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güvenlik ve Terör Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, "ABD, Türkiye’nin bölgedeki hamleleri neticesinde çıkmaza girince, bu sefer Irak modelini tekrar uygulamak için geçtiğimiz gün bir çabaya girişti" dedi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:22
Çarpıcı tespit: Türkiye’nin hamleleri ABD’yi çıkmaza soktu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi devam ediyor. Güvenlik ve Terör Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ, bölgeye yapılan sevkiyatları değerlendirdi.

Aksam.com.tr'de yer alan habere göre; Başbuğ, “Türkiye’nin bölgedeki hamleleri neticesinde ABD çıkmaza girince, bu sefer Irak modelini tekrar uygulamak için geçtiğimiz gün bir çabaya girişti.” dedi.

Türkiye bölgedeki gelişmelere seyirci kalmaz

Türkiye’nin olası bir harekâtın hazırlığında olduğunu belirten Başbuğ, “Türkiye bölgedeki gelişmelere seyirci kalmaz, terör örgütü PKK/SDG’nin bölgede meşrulaştırılması devam ediyor. Türkiye’nin Suriye sınırına yönelik sevkiyatlarının son zamanlarda artmasının bir sebebi de, Suriye coğrafyasında özellikle son günlerde Amerika’nın çektiği yapıdır. Son zamanlarda yaptıkları açıklamalarla buna İngiltere ve Fransa’da dâhil oldu.” dedi.

“ABD, Suriye'de Irak modelini uygulamak istiyor”

ABD’nin Irak modelini Suriye’ye uygulama çabasında olduğunu ifade eden Başbuğ, “Irak’ta Birinci Körfez Harekâtında bulundum. İkincisinde ise bölgedeydim. Amerika burada kitlesel imha yalanını uluslararası boyuta taşımak ve ‘uluslararası boyutta çözüyoruz’ havası yaratmak için NATO’yu sorunun içine çekti. Buradaki güçlerin hepsi sembolik ve göstermelikti.” diye konuştu.

“Türkiye’nin hamleleri ABD’yi çıkmaza soktu”

NATO’nun bölge için bir çaba gösterme kapsamında Irak’ı çukura düşürdüğünü ifade eden Başbuğ, “Suriye’de ise bu model değişti. DEAŞ’ı tek başına ben yeneceğim, başka bir coğrafyadan kimsenin sözü olmasın derdine düştü. Türkiye’nin bölgedeki hamleleri neticesinde ABD çıkmaza girince, bu sefer Irak modelini tekrar uygulamak için geçtiğimiz gün bir çabaya girişti.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:22
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. TSK
  3. NATO
  4. Coşkun Başbuğ

YORUM YAZ

  • İşsiz İşsiz 8 dk önce
    Yani otonom bölge uygulaması. Suriye ve Irak ile bağımız kopar.

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