  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Çarpıcı sözler: Berat Albayrak ekonominin başında olmasaydı...

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için "Bugün ekonominin başında bulunmasaydı... Koronadan kırılmıştı millet" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:10:00 -
Çarpıcı sözler: Berat Albayrak ekonominin başında olmasaydı...

yeniakit.com.tr Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için "Bugün ekonominin başında bulunmasaydı... Kemal Derviş'li ve IMF'li günlerde olsaydık... Koronadan kırılmıştı millet" ifadelerini kullandı.

"Koronadan kırılmıştı millet"

Twitter'dan paylaşım yapan Emin Pazarcı, "Bugün ekonominin başında Berat Albayrak bulunmasaydı... Kemal Derviş'li ve IMF'li günlerde olsaydık... Koronadan kırılmıştı millet! Çünkü IMF 'Bedavaya sağlık hizmeti mi olur' diye karşımıza dikilmişti. İşte Batının ve IMF kıskacındakilerin hali ortada. Hiç düşünen var mı bunu?" diye yazdı.

"İyi tanıyın ve ona göre muamele edin: Küresel güçlerin ekonomisine saldırıp, spekülatif finans operasyonları düzenlediği Türkiye'de... 'Bak dolar 7.20 olmuş' diye paylaşımlar yaparak mutlu olanlar; değer yoksunu, uşak ruhlu, boynuna tasma takılmasını bekleyen mahlukatlardır!" ifadelerinde bulunan Emin Pazarcı'nın tweetleri şöyle:

Bazı eczaneler ne yapmaya çalışıyor? Çarpıcı iddia
Bazı eczaneler ne yapmaya çalışıyor? Çarpıcı iddia

Gündem

Bazı eczaneler ne yapmaya çalışıyor? Çarpıcı iddia

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı