Çarpıcı sözler: Berat Albayrak ekonominin başında olmasaydı...

yeniakit.com.tr Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için "Bugün ekonominin başında bulunmasaydı... Kemal Derviş'li ve IMF'li günlerde olsaydık... Koronadan kırılmıştı millet" ifadelerini kullandı.

"Koronadan kırılmıştı millet"

Twitter'dan paylaşım yapan Emin Pazarcı, "Bugün ekonominin başında Berat Albayrak bulunmasaydı... Kemal Derviş'li ve IMF'li günlerde olsaydık... Koronadan kırılmıştı millet! Çünkü IMF 'Bedavaya sağlık hizmeti mi olur' diye karşımıza dikilmişti. İşte Batının ve IMF kıskacındakilerin hali ortada. Hiç düşünen var mı bunu?" diye yazdı.

"İyi tanıyın ve ona göre muamele edin: Küresel güçlerin ekonomisine saldırıp, spekülatif finans operasyonları düzenlediği Türkiye'de... 'Bak dolar 7.20 olmuş' diye paylaşımlar yaparak mutlu olanlar; değer yoksunu, uşak ruhlu, boynuna tasma takılmasını bekleyen mahlukatlardır!" ifadelerinde bulunan Emin Pazarcı'nın tweetleri şöyle: