Çarpıcı sonuçlar! Üçte ikisi çekil diyor!
ABD'de yapılan yeni bir kamuoyu yoklaması, Demokratların yaklaşık üçte ikisinin, partilerinin adayı ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesini istediğini gösterdi.
ABD'de yapılan yeni bir kamuoyu yoklaması, Demokratların yaklaşık üçte ikisinin, partilerinin adayı ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesini istediğini gösterdi.
AP-NORC Merkezi'nin Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminden önce gerçekleştirdiği ankete göre Demokratların yüzde 65'i Biden'ın "geri çekilmesi gerektiğini" düşünüyor.
Genel olarak Amerikalı yetişkinlerin 10'dan 7'si önümüzdeki Kasım ayında yapılacak seçimlerde Biden'ın yarıştan çekilmesi gerektiğini söylüyor.