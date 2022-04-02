Çarpıcı iddia: Türkiye'den 9 adet karakol gemisi satın alacaklar

Bangladeş merkezli savunma ve güvenlik platformu Defseca, "Bangladeş, Sahil Güvenliği gereksinimlerine göre değiştirilmiş tasarıma dayalı 9 Karakol Gemisi (OPV) için Türkiye’den Ares Shipyard ile görüşüyor. Bir gemi Türkiye’de, geri kalanı ise Bangladeş’te inşa edilecek" ifadeleriyle konuyu gündeme getirdi.

Bahse konu deniz platformunun ARES 150 üzerinden geliştirilen bir konfigürasyon olduğu belirtiliyor. ARES 150 platformu halihazırda Katar’a da ihraç edilmiş durumda.

Bangladeş’in İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir kolluk kuvveti olan Bangladeş Sahil Güvenliği’nin görevi korsanlığı ve yasa dışı ticareti kontrol etmek, Bangladeş sularında ve kıyı bölgelerinde balıkçılık, petrol, gaz, orman kaynaklarını ve çevreyi korumak, deniz limanlarındaki düzeni sağlamak ve doğal afetler sırasında kıyı bölgelerinde kurtarma operasyonu yapmaktır.

BSGK günümüzde, 4 adet açık deniz karakol gemisi, 8 adet kıyı devriye gemisi, 4 adet hızlı saldırı gemisi, 4 adet devriye gemisi ve 5 adet nehir devriye gemisi kullanmakta. Bunun dışında BSGK 6 adet liman devriye botuna ve 136 adet yüksek hızlı devriye botuna sahip.

ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi

ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi, 48 metre uzunluğa sahiptir. Gemi, 35 knot (saatte 65 km hız) maksimum hızı ve 1.600 deniz mili (2.963 km) menzili ile dünyanın en hızlı açık deniz karakol gemisidir. Bu bağlamda ARES 150, bağımsız bir denizcilik kurumu tarafından 2018 yılında “Dünyanın En İyi Açık Deniz Karakol Gemisi” ödülüne layık görülmüştür.

ARES 150, kendi sınıfında şimdiye kadar yapılmış en büyük kompozit gemidir. Gemi, 12,7 mm ve 30 mm uzaktan kumandalı silah sistemleriyle donatılmıştır. Silahlarına ek olarak gemi, elektro-optik sensörlere ve kapsamlı navigasyon ekipmanlarına sahiptir. Ayrıca ARES 150, özel operasyonlarda kullanılan 2 adet ARES 24 yüksek hızlı botu taşıyabilecek kapasiteye sahiptir

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