Fenerbahçe transfer döneminin sonuna doğru alarm durumuna geçti bile...

Her iki aday da sahada 8 numara pozisyonunda görev yapmalarına rağmen, özellikle hücum hattındaki etkili performansları ve oyunu iki yönlü oynayabilme yetenekleriyle dikkat çekiyor. Fotospor'a göre; Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda iki isimden birini kadroya katmayı hedefliyor; her ne kadar "Mission Impossible" olsa da...