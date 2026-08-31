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Fenerbahçe transfer döneminin sonuna doğru alarm durumuna geçti bile...

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Fenerbahçe transfer döneminin sonuna doğru alarm durumuna geçti bile...

Fenerbahçe'de transferde Cihan Kamer son kozlarını oynamaya başladı.

#1
Foto - Fenerbahçe transfer döneminin sonuna doğru alarm durumuna geçti bile...

Samsunspor galibiyeti sonrası takviyelerle ilgili konuşan İsmail Kartal’ın işaret ettiği U-23 transfer adaylarıyla ilgili Fotospor'un kulağına iki isim fısıldandı. Aziz Yıldırım'ın emriyle Cihan Kamer'in, CSKA Moskova'dan Matvey Kislyak ve Strasbourg'dan Samir El Mourabet için şansını denediği belirtildi. Her ne kadar 'Mission Impossible' olsa da Fenerbahçe zoru kolaya çevirmek istiyor.

#2
Foto - Fenerbahçe transfer döneminin sonuna doğru alarm durumuna geçti bile...

Samsunspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor... Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, mevcut kadrodaki yabancı kontenjanının doluluğu nedeniyle yalnızca 23 yaş altı takviye yapabileceklerini vurguladı:

#3
Foto - Fenerbahçe transfer döneminin sonuna doğru alarm durumuna geçti bile...

"Transferler her an olabilir. Sonuçta 23 yaş altı yapabilirsek bir transfer yapabiliyoruz. Onun haricinde zaten kadromuz dolu. Bunun için yönetimimiz, başkanımız çalışıyorlar."

#4
Foto - Fenerbahçe transfer döneminin sonuna doğru alarm durumuna geçti bile...

Fenerbahçe yönetiminin radarındaki ilk isim CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak. Beşiktaş’ın da transfer gündeminde yer alan Rus orta saha için yönetim elimden geleni yapıyor. Gelecek vaat eden genç oyuncu için görüşmeler sürüyor.

#5
Foto - Fenerbahçe transfer döneminin sonuna doğru alarm durumuna geçti bile...

Sarı-lacivertlilerin listesindeki diğer güçlü aday ise Strasbourg'da forma giyen Samir El Mourabet. Sol açıkta da oynayabilen Faslı oyuncu için transfer şartları zorlanıyor.

#6
Foto - Fenerbahçe transfer döneminin sonuna doğru alarm durumuna geçti bile...

Her iki aday da sahada 8 numara pozisyonunda görev yapmalarına rağmen, özellikle hücum hattındaki etkili performansları ve oyunu iki yönlü oynayabilme yetenekleriyle dikkat çekiyor. Fotospor'a göre; Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın talebi doğrultusunda iki isimden birini kadroya katmayı hedefliyor; her ne kadar "Mission Impossible" olsa da...

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