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Dedesinden kaldı, oğluna devretti! Van’da 124 yıldır bu mesleği yaşatıyorlar

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Dedesinden kaldı, oğluna devretti! Van’da 124 yıldır bu mesleği yaşatıyorlar

Van’da dört kuşaktır sürdürülen sabunculuk geleneği, bugün baba ile oğlun ellerinde devam ediyor... Ailenin tamamen el yapımı olarak hazırladığı 14 çeşit sabun ise özellikle saç ve cilt bakımına yönelik ürün arayanların ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Dedesinden kaldı, oğluna devretti! Van’da 124 yıldır bu mesleği yaşatıyorlar

Van’da 1902 yılında küçük bir sabun atölyesiyle başlayan aile hikayesi, aradan geçen 124 yıla rağmen devam ediyor.

#2
Foto - Dedesinden kaldı, oğluna devretti! Van’da 124 yıldır bu mesleği yaşatıyorlar

Vanlı sabun üreticisi Murat Sait Yaşar (68) , aile mesleği sabunculuğu oğlu Muhammed Kaan Yaşar ile sürdürüyor. İş yerinin bir köşesinde dedesi Mehmet Efendi, babası Baki Yaşar, kendisi ve oğlu Muhammed Kaan Yaşar’ın (27) fotoğraflarını bulunduran Murat Sait Yaşar, aile geleneğini yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Dedesinin Van'da 1902 yılında sabun atölyesi açtığını söyleyen Yaşar, “Dedem o tarihte sabun atölyesi açıyor. Daha sonra 1915 yılında seferberlik olunca Van’ı bir süre terk etmek zorunda kalıyorlar. Tekrar döndüklerinde eski Van’ın yakılmış ve yıkılmış olduğunu görüyorlar. Daha sonra bugünkü Van şehir merkezine gelerek bir dükkan açıyor. Bu meslek dedemden babama, babamdan bana ve şimdi de oğluma geçti. Biz de onların yaptığı işi sürdürmekten büyük zevk alıyoruz" dedi.

#3
Foto - Dedesinden kaldı, oğluna devretti! Van’da 124 yıldır bu mesleği yaşatıyorlar

Van’da sabunculuğun çok eski bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Yaşar, ürettikleri sabunların tamamen el yapımı olduğunu belirtti. Yaşar, fabrika üretimi yerine butik üretimi tercih ettiklerinin altını çizerek, “İş yerimizde 14 çeşit sabun üretiyoruz. Saç ve cilt bakımına yönelik, cilt sorunları yaşayanların tercih ettiği farklı ürünlerimiz var. Saç dökülmesi, sivilce, kaşıntı ve egzama gibi sorunlar yaşayan vatandaşlar sabunlarımıza ilgi gösteriyor. Ciltteki lekeler için tercih edilen ve cildin daha bakımlı görünmesine yardımcı olan ürünlerimiz de bulunuyor. Sabunlara kadınlar özellikle cilt ürünlerinde, kadın ve erkekler ise saç bakımına yönelik ürünlerde ilgi gösteriyor. Vatandaşlardan aldığımız olumlu geri dönüşler bizi motive ediyor" diye konuştu.

#4
Foto - Dedesinden kaldı, oğluna devretti! Van’da 124 yıldır bu mesleği yaşatıyorlar

Aile mesleğinin kendilerinden sonraki kuşaklarda da devam etmesini istediklerini vurgulayan Yaşar, müşterilerden gelen olumlu geri dönüşlerin de mesleğe olan sevgilerini arttırdığını belirtti. Yaşar, “Bir müşterimize ayak kokusuna yönelik bir sabun satmıştık. Daha sonra gelip yaşadığı memnuniyeti bizimle paylaştı. Müşterilerimizin ürünlerden memnun kalması, bizim bu işe olan sevgimizi ve çalışma isteğimizi daha da artırıyor. Daha önce Kuzey Irak’a da ürün gönderiyorduk.

#5
Foto - Dedesinden kaldı, oğluna devretti! Van’da 124 yıldır bu mesleği yaşatıyorlar

Biz fabrika tarzında üretim yapmıyoruz. Sabunlarımız tamamen el yapımı ve butik üretim şeklinde hazırlanıyor. Bu şekilde daha kaliteli ürünler ortaya çıkardığımıza inanıyoruz. Yurt içinden gelen taleplerden memnunuz. Ekonomik ve sosyal şartlar zaman zaman değişmesine rağmen dede mesleğini sürdürmeye kararlıyız. Bu mesleğe bizden sonraki nesiller de devam etsin istiyoruz. 124 yıldır süren bu mesleği koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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