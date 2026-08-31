Dedesinden kaldı, oğluna devretti! Van’da 124 yıldır bu mesleği yaşatıyorlar

Van’da sabunculuğun çok eski bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Yaşar, ürettikleri sabunların tamamen el yapımı olduğunu belirtti. Yaşar, fabrika üretimi yerine butik üretimi tercih ettiklerinin altını çizerek, “İş yerimizde 14 çeşit sabun üretiyoruz. Saç ve cilt bakımına yönelik, cilt sorunları yaşayanların tercih ettiği farklı ürünlerimiz var. Saç dökülmesi, sivilce, kaşıntı ve egzama gibi sorunlar yaşayan vatandaşlar sabunlarımıza ilgi gösteriyor. Ciltteki lekeler için tercih edilen ve cildin daha bakımlı görünmesine yardımcı olan ürünlerimiz de bulunuyor. Sabunlara kadınlar özellikle cilt ürünlerinde, kadın ve erkekler ise saç bakımına yönelik ürünlerde ilgi gösteriyor. Vatandaşlardan aldığımız olumlu geri dönüşler bizi motive ediyor" diye konuştu.