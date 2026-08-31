Alma niyetleri hep vardı ve Portekiz devi ikna edildi...

Sağlık kontrolleri ve resmi imza için bugün İstanbul’a gelmesi beklenen golcü oyuncunun transfer maliyeti de belli oldu. A Bola’nın iddiasına göre; Galatasaray ile Porto yönetimi arasındaki pazarlıklar bitti. Sarı-kırmızılılar Deniz'in bonservisi için 10 milyon Euro ödeyecek. 1 milyon Euro da bonus olacak. Sonraki satıştan da Porto'nun payı olacak.