Alma niyetleri hep vardı ve Portekiz devi ikna edildi...
Galatasaray Osimhen'in yedeğini Milli takımın golcüsüyle çözecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray Osimhen'in yedeğini Milli takımın golcüsüyle çözecek.
10+1 milyon Euro artı sonraki satıştan 'luk payla ikna edilen Porto, Deniz Gül'ü Galatasaray'a göndermeye 'evet' dedi. Milli takımın golcüsü, bugün son dakika sorunu çıkmazsa İstanbul'da olacak.
Galatasaray, Mauro Icardi'ye veda ettikten sonra uzun süredir devam ettirdiği forvet arayışlarında mutlu sona ulaşmış gibi duruyor… Portekiz'den gelen iddialara bakılacak olursa sarı-kırmızılılar, Porto'da forma giyen milli takımın genç santrforu Deniz Gül'ü kadrosuna katmak üzere... Taraflar anlaşmaya vardı.
Sağlık kontrolleri ve resmi imza için bugün İstanbul’a gelmesi beklenen golcü oyuncunun transfer maliyeti de belli oldu. A Bola’nın iddiasına göre; Galatasaray ile Porto yönetimi arasındaki pazarlıklar bitti. Sarı-kırmızılılar Deniz'in bonservisi için 10 milyon Euro ödeyecek. 1 milyon Euro da bonus olacak. Sonraki satıştan da Porto'nun payı olacak.
22 yaşındaki golcü oyuncunun bugün İstanbul’a gelerek detaylı sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, resmi prosedürlerin ve sağlık taramasının tamamlanmasının ardından transferi kısa süre içinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmesi bekleniyor.
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