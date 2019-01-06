Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!

Poşetlerin ücretli olmasının nedeniyle süren tartışmaların ardından şaşırtan bir iddia öne sürüldü. Milli Gazete Yazarı Zeki Ceyhan'ın kaleme aldığı "Doğru olabilir mi?" başlık yazısında Türkiye'nin İngiltere’den en çok plastik çöp alan ikinci ülke olduğunu ifade ederek şaşkınlığını dile getirdi.

İşte o yazı:

Tam da çevre kirliliğinin önüne geçebilme adına marketlerde poşetlerin satılmaya başlandığı bir günde duyduğumuz haber bizi şaşkına çevirdi.

Şaşırdığımız haber şu:

Türkiye İngiltere’den en çok plastik çöp alan ikinci ülke haline gelmiş!

İlk sırayı Malezya alıyormuş.

İkinci sırada ise 80 bin tonla Türkiye varmış.

Daha önceleri İngiltere’nin plastik çöplerini Çin alırken son yıllarda Çin bu alımı durdurmuş.

Bu yüzden de Türkiye İngiltere’nin plastik çöpleri için en cazip ülkelerden biri olmuş.

Kendi poşetlerimize çevre kirliliğine yol açmasınlar diye kısıtlama getirip para ile satma kararı alınırken İngiltere’nin plastik çöplerine ev sahipliği yapılması elbette anlaşılır gibi değil.

Şayet deniliyorsa ki; bu plastik çöpler hammadde ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor, o zaman kendi plastik çöpümüzü üretmeye niye kısıtlama getiriliyor?

İngiltere’den böyle plastik çöp ithali yapıldığına göre kendi ürettiğimiz plastik çöp yeterli olmuyor demektir.

Aslında bu işin içinde bir çapanoğlu var ama henüz bunun adını tam olarak koyabilmiş değiliz.

Bir yandan marketlerin poşetleri paralı hale getiriliyor ve bu paranın üçte ikisi geri dönüşüm payı adı altında toplanmak isteniyor.

Bir yandan kendi plastik çöpümüz yetmiyor diye İngiltere’nin plastik çöpü ithal ediliyor.

Bu çelişkiyi henüz çözebilmiş değiliz.

Konuyu yetkililere sorsak Allah-u âlem saman ithalatında olduğu gibi, “Paramız var ki ithal ediyoruz” cevabını alacağız.

Ya da ithal edilen plastik çöplerin kendi plastik çöplerimiz yanında devede kulak mesabesinde olduğu söylenecek.

Bütün bunları yazarken bu haberin doğru olup olmadığını da merak etmiyor değiliz.

Sahi, bu haber doğru olabilir mi?

İngiltere’nin plastik çöplerini gerçekten alıyor muyuz?

“Alıyoruz ama onları geri dönüşüme sokup yeni maddeler üretiyor ve bunları yurt dışına ihraç ediyoruz” diyen varsa, beri gelsin.

Evet, oldukça kritik günlerden geçiyoruz.

Ekonomik darboğaz ülkeyi yönetenleri zorluyor.

İmar Barışı ve ÖTV/KDV indirimleri sürüyor.

Ve İngiltere’den plastik çöp ithal ediyoruz.

Umarız buna da astronomik paralar ödemiyoruzdur. Bari üste para aldığımız falan söylense de biraz rahatlasak.