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Çarpıcı iddia! Darbeciler yangından kurtarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin, Atina yakınlarında 88 kişinin ölümüne yol açan yangın sırasında, kaldıkları askeri bölgeden tahliye edildiği öne sürüldü.

29 Temmuz 2018 Pazar 00:15
Çarpıcı iddia! Darbeciler yangından kurtarıldı

Vradini gazetesi, "Yangın 8'i (askeri) de mi tehlikeye attı?" başlığıyla verdiği haberinde, Türkçe konuşan 8 kişinin, yangın bölgesi yakınlarındaki Yunan Kara Kuvvetlerine bağlı Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinden tahliye edildiğini ileri sürdü.

Görgü tanıklarına dayandırılan haberde, yangından en çok etkilenen Mati bölgesine 2 kilometre mesafede bulunan Agios Andreas'taki merkezden çıkarılan söz konusu kişilerin, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci olduklarının tahmin edildiği belirtildi.

Haberde, "Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerlerin sorumluluğunda yürütülen operasyonda öncelik, iki evde kalan 8 yabancı uyruklu kişiye verildi. Görgü tanıklarına göre, telaş içindeki Türkçe konuşan bu kişiler, Türkiye'de darbe girişimine katıldıkları iddia edilen askerlerdi" ifadelerine yer verildi.

Darbecilerin tehlikeye girmesinin önlenmek istendiğine işaret edilen haberde, bu kişilerin bölgede trafik sıkışıklığına yakalanılmadan hızlıca uzaklaştırıldıkları kaydedildi. Gazete, haberinde ayrıca, Türkiye'nin iade talebi reddedildikten sonra darbecilerin güvenliğinden Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığının sorumlu olduğunu iddia etti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere yönelik Türkiye'nin iade talepleri üç kez Yunan yargısı tarafından reddedilmişti. Yunanistan'da Danıştay da darbecilere yönelik iltica taleplerinin onaylanmasına yönelik karar almıştı.

Darbeciler, 18 aylık gözetim altında tutulma sürelerinin dolmasının ardından, tutuldukları polis karakolundan çıkarılarak, yoğun güvenlik önlemleri altında gizli bir yere götürülmüştü. Yunan basını daha sonra, darbecilerin askeri bir bölgede tutuldukları iddiasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 00:15
  1. Atina
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. FETÖ
  4. 15 Temmuz darbe girişimi
  5. Yunanistan
  6. Türkiye

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