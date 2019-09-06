Çarpıcı iddia: Abdullah Gül 3 bakan ile görüştü

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni parti çalışmaları kapsamında 3 bakan ile bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Fatih Ergin, Abdullah Gül’ün gölge lideri olacağını söylediği Ali Babacan’ın başkanlığında kurulacak olan partinin beklendiğini yazdı.

Ergin’in yazısında ki ilgili bölüm şöyle:

“Abdullah Gül’e yakın olan üç bakanın, Babacan’ın partiyi kurmasını beklediği ve kurulacak partinin bir rüzgâr yakalaması durumunda soluğu yeni adreslerinde alacakları Ankara kulislerinin en çok konuşulanları arasında. Bunu 31 Mart yerel seçimleri ile 23 Haziran’da ki İstanbul seçiminde gördük. Diğer taraftan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partileşme hareketlerinin de hem AK Parti tavanı hem de tabanında karşılık bulması, bu durumun başka bir göstergesi. Doğacak partiler, iktidar olmasa, Meclis’e giremese bile partiden koptuğu ile kalmayacaklar.