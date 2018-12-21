Çarpıcı iddia... ABD, Suriye'nin ardından...
Suriye'den çekileceğini açıklayan Amerika'nın Afganistan'da bulunan askerlerini de geri çekeceği iddia edildi.21 Aralık 2018 Cuma 06:19
ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Afganistan’da bulunan 14 bin Amerikan askerinin sayısının birkaç hafta içinde büyük oranda düşürüleceği öne sürüldü.
ABD 11 Eylül 2001’deki İki Kuleler saldırılarının ardından 7 Ekim 2001’de El Kaide ve Taliban’ı temizlemek iddiasıyla Afganistan’a girmişti.
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