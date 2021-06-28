Çarpıcı benzetme! "Nazlı Ilıcak'ın yaptırdığı baldır bacak fotoğraflı haberler gibi..."

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Oda TV ve T24’ün yalan haberlerine dair çarpıcı bir benzetme yapıldı. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Ali İhsan Karahasanoğlu, Oda TV ve T24’ün aslı astarı olmayan haberlerini, Nazlı Ilıcak’ın geçmiş yıllarda itiraf ettiği, tamamen yalan bilgilerle dolu ve müstehcen fotoğraflı haberlere benzetti.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Eski yıllarda Nazlı Ilıcak anlatıyordu, müstehcen fotoğraflarıyla meşhur bir gazete çıkarttığı zaman, Avrupa'dan kadınların baldır bacak resimlerini toplu olarak bavul içerisinde getiriyormuş, sayfa sekterlerinin önüne koyuyormuş, 'Buna bir haber yaz' diyormuş. O da tamamen uydurma, işkembeden sallama haberler yazıyorlarmış. Ciddi ciddi, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerine haberleri basıyorlarmış.

Şimdi benzerini Oda TV'ler, T24'ler yapıyor. Katar'la askeri öğrencileri ilgilendiren, toplasanız 50 kişiyi ilgilendiren bir anlaşmayı tüm Katar için geçerliymiş gibi haber yapabiliyorlar. İsteyen Katarlı gelip tıp fakültesinde okuyabilecekmiş gibi algı malzemesi yapabiliyorlar.”

Oda TV ve T24’ün skandalları

Oda TV dün yaptığı haberde, KADEM’e ait olduğunu iddia ettiği bir kız öğrenci yurduna onlarca silah taşındığını ileri sürdü. Yurtta bir dizi çekildiği, silahların plastik olduğu prodüksiyon amaçlı sete getirildiği ortaya çıktı.

T24 ise YKS’den bir gün önce, öğrencilerin moralini bozup iktidara karşı kışkırtmak için, “Katarlı gençler Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek” başlıklı bir haber servis etti. T24’ün gizlediği gerçek ise, anlaşmanın öğrenci değişim programı olduğuydu.